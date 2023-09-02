МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации армии

МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации армии
Лия Ахеджакова. Фото: Ilya Voyager / Wikimedia Commons CC BY 3.0

Главное управление МВД России по Москве приступило к проверке в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей или административный арест, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверка проводится после спектакля с участием актрисы в Бремене 27 июля, во время которого она появилась на сцене с украинским флагом.

«Видео со спектакля распространилось в сети в начале августа. Вслед за этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, неоднократно просивший Генпрокуратуру проверить высказывания российских публичных личностей, обратился в надзорное ведомство. По его словам, госпожу Ахеджакову необходимо проверить по статье о дискредитации российской армии, лишить почетных званий и наград», — уточняет ТАСС.

Сама Лия Ахеджакова заявила «Газете.ру», что украинский флаг ей дал «провокатор», когда передавал цветы. «Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик, — сказала актриса. — Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят».

85-летняя Лия Ахеджакова неоднократно высказывалась против военной операции на Украине. Весной артистка уволилась из театра «Современник», где служила с 1977 года.


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