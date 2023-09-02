НАТО готовится провести учения на Балтике с участием 3000 военных

НАТО готовится провести учения на Балтике с участием 3000 военных
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Страны НАТО намерены провести в Балтийском море военные учения с участием около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не в нашу смену. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — цитирует издание главу ВМС Германии Кристиана Каака.

Двухнедельные учения «Северное побережье» должны начаться 9 сентября. Участие в них примут войска стран НАТО, расположенных в Балтийском море, а также военные из США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции, отмечает Reuters.

Кристиан Каак заявил, что обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море станет одним из наиболее важных направлений учений, поскольку Финляндия и страны Балтии «почти на 100% зависят от морских путей снабжения». «Если Сувалкский коридор будет перекрыт — а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия, — тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться», — считает глава ВМС Германии.

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