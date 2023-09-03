Медведев заявил о наборе в армию 280 тыс. контрактников

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что около 280 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.



По данным Минобороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек. Медведев уточнил, что часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

«Продолжим обсуждение важнейшей темы, которая нас с вами собрала на этот раз в Дальневосточном округе. На этот раз я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками», — заявил Медведев, открывая соответствующее совещание.