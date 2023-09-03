Метеорологи: в Калининградской области «бабьему лету» быть, не исключены +28°

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В Калининградскую область на следующей неделе вернется теплая и сухая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«„Бабьему лету“ быть. В последние дни могло сложиться впечатление, что климатическое лето уходит вместе с календарным. Однако, спешим вас обрадовать, это не совсем так: по последним данным моделей, уже к началу следующей недели ожидается выход Азорского антициклона, который „обоснуется“ над центральной Европой», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, установление зоны повышенного давления принесет в регион отсутствие обильных осадков и отсутствие сильных ветров. Кроме того, вдоль западной периферии антициклона «протянутся» южные умеренные воздушные массы, при которых в условиях солнечной погоды в начале следующей недели в дневные часы будет прогреваться до отметок в +22...+24°C на большей части Калининградской области.

«Не исключено, что во второй половине следующей недели с юга континента выйдут еще более теплые воздушные массы, которые позволят приземному воздуху прогреться до +25....+28°C и выше», — уточняют специалисты.

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