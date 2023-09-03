В Минцифры предлагают блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок

В Минцифры предлагают блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок
Фото: Новый Калининград
Все новости по теме: Интернет

Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Как пишет «Коммерсант», документ был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов.

Комитет Госдумы по информационной политике в июле одобрил поправки, согласно которым сайты или домены с информацией о способах обхода блокировок будут вносить в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Поправки разработал депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Поправками в закон вносится норма о запрете рекламы способов обхода блокировок, отметил он. Горелкин утверждал, что они не предполагают запрета VPN-сервисов в России.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России. Документ прошел первое чтение в 2018 году. 25 июля 2023 года его приняли во втором чтении, 26 июля — в третьем, затем его одобрил Совет федерации. Президент Владимир Путин подписал этот закон 31 июля.





Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter