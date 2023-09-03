В Минцифры предлагают блокировать сайты с информацией о методах обхода блокировок

Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Как пишет «Коммерсант», документ был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов.



Комитет Госдумы по информационной политике в июле одобрил поправки, согласно которым сайты или домены с информацией о способах обхода блокировок будут вносить в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Поправки разработал депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Поправками в закон вносится норма о запрете рекламы способов обхода блокировок, отметил он. Горелкин утверждал, что они не предполагают запрета VPN-сервисов в России.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России. Документ прошел первое чтение в 2018 году. 25 июля 2023 года его приняли во втором чтении, 26 июля — в третьем, затем его одобрил Совет федерации. Президент Владимир Путин подписал этот закон 31 июля.