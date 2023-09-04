В Калининграде собираются поставить два общественных туалета за 9,3 млн рублей (фото)

В Калининграде намерены установить два новых модульных туалета на общую сумму 9 325 000 рублей. Такая информация появилась на портале Госзакупок.



Установку туалета в сквере на ул. Краснооктябрьской власти оценили в пять миллионов, а в сквере 70-летия Калининградской области — в 4 325 000 рублей.

Отметим, что ранее на подготовку площадок для установки туалетов и на обеспечение возможности быстрого подключения санузлов к инженерным коммуникациям было выделено чуть более трех миллионов рублей.