В Калининграде собираются поставить два общественных туалета за 9,3 млн рублей (фото)

В Калининграде собираются поставить два общественных туалета за 9,3 млн рублей (фото)
Фото предоставлено пресс-службой администрации Калининграда
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В Калининграде намерены установить два новых модульных туалета на общую сумму 9 325 000 рублей. Такая информация появилась на портале Госзакупок.

Установку туалета в сквере на ул. Краснооктябрьской власти оценили в пять миллионов, а в сквере 70-летия Калининградской области — в 4 325 000 рублей.

Отметим, что ранее на подготовку площадок для установки туалетов и на обеспечение возможности быстрого подключения санузлов к инженерным коммуникациям было выделено чуть более трех миллионов рублей.

Дизайн туалетов, как ранее уточнялось, будет точно таким же, как и у установленных на улице Рокоссовского и набережной Трибуца. Эти модули подключены к инженерным коммуникациям, оборудованы обогревателями, сантехникой, в них созданы условия для маломобильных граждан. Напомним, что стоимость посещения уборной 30 рублей.

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