Калининград запускает экспорт шпрот и сардин с янтарной живицей в Китай

Калининград запускает экспорт шпрот и сардин с янтарной живицей (экстрактом из янтаря) в Китай. Об этом сообщил глава совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич.



«Сейчас мы ТУ (технические условия) получаем только. Мы будем делать через неделю шпроты и сардины с живицей из янтаря. Через неделю всё будет у нас уже, и мы будем поставлять в Китай. Это наш совместный проект с Калининградским янтарным комбинатом, коллаборация», — сказал глава совета директоров.

Как объяснил Сергей Лютаревич, выбор пал на Китай, потому что это самый крупный импортер калининградского янтаря. По его словам, продукция будет продаваться и в Калининграде.