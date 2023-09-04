Замглавы Калининграда: реконструкцию у Дома искусств не успеют закончить к концу года (фото)

Замглавы Калининграда: реконструкцию у Дома искусств не успеют закончить к концу года (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Работы у Дома искусств не успеют закончить до конца года. Об этом в понедельник, 4 сентября, рассказал руководитель комитета городского хозяйства и строительства Вадим Борисов.

«Дольше всего, по всей видимости, будет выполняться третья часть проекта в связи с тем, что там только в октябре будут закончены археологические исследования, — признался Борисов. — На первой и второй очереди (в сквере перед Домом искусств и на парковке слева от главного входа — прим. „Нового Калининграда“) археологические исследования у нас завершены».

По словам Борисова, все необходимое оборудование для всех трех этапов закуплено и в течение недели должны довезти оставшиеся материалы.

«К сожалению, до конца года все три части проекта вряд ли мы сможем сделать, уходим в зиму. Тем не менее до конца года мы планируем сдать первую и вторую части и передать в пользование жителям Калининграда», — добавил чиновник.

Напомним, что в подробностях о причинах задержки работ рассказала директор работающего на этом объекте ООО «Декоративные культуры» Наталья Белик. В частности, по ее словам, благоустройством не давали заниматься «КалининградГорТранс» и «Водоканал».

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