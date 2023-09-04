Разворотное кольцо для автобусов возле спорткомплекса «Янтарный» обещают построить в ноябре

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На Сельме возле СК «Янтарный» начали строительство площадки для разворота общественного транспорта, пишет газета «Гражданин» со ссылкой на заказчика работ — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

В настоящее время подрядчик — ООО «Мосинжиниринг» — готовит участок для прокладки инженерных сетей и кабелей. Затем нужно будет установить бордюры, обустроить автобусный карман, остановочный павильон и парковки, а также поставить скамейки. Кроме того, подрядчику предстоит уложить асфальт, установить камеры системы «Безопасный город» и провести озеленение прилегающей территории.

В МКУ «ГДСР» контракт назвали «сложным», так как работы должны быть завершены уже в ноябре текущего года.

Как сообщалось ранее, на обустройство разворотной площадки у СК «Янтарный» горвласти выделили более 47 млн рублей.

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