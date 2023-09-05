«Ведомости»: первоначальный взнос по льготной ипотеке собираются повысить до 20%

Правительство РФ планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По сведениям издания, речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15% до 20% и снижении на 0,5 процентных пункта предельной величины субсидии банкам.
«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», — отметил один из собеседников издания. По его словам, изменение параметров должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле-августе.
По расчетам аналитиков ВТБ, выдача ипотечных кредитов в августе достигла рекордных 800 млрд рублей. По итогам первых восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей, уже превысив суммарный итог всего 2022 года.В апреле сообщалось, что Банк России решил ограничить ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Некоторые ставки, по данным ЦБ, составляли 0,1%. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также «искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками», пояснял регулятор.