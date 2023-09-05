«Ведомости»: первоначальный взнос по льготной ипотеке собираются повысить до 20%

Правительство РФ планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По сведениям издания, речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15% до 20% и снижении на 0,5 процентных пункта предельной величины субсидии банкам.



«Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», — отметил один из собеседников издания. По его словам, изменение параметров должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле-августе.

По расчетам аналитиков ВТБ, выдача ипотечных кредитов в августе достигла рекордных 800 млрд рублей. По итогам первых восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей, уже превысив суммарный итог всего 2022 года.