Вида красивого сразу не ждите: подрядчик прокомментировал будущее озеленение у Дома искусств

Озеленение у Дома искусств можно будет оценить не раньше августа следующего года, а до этого срока благоустройство не будет иметь товарный вид. Об этом в понедельник, 4 сентября, журналистам рассказала директор работающего на этом объекте ООО «Декоративные культуры» Наталья Белик. По ее словам, растения сейчас в теплицах, а после их высадки необходимо будет подождать до конца следующего лета.



«Тут будут злаковые мои любимые, — сообщила Белик. — Сейчас идет осень, а осенью они начинают осыпаться. Конечно, когда мы их высадим в октябре, вида красивого от злаковых не ждите, это почти то же самое, что рожь и пшеница. Когда мы их собираем? В августе».

Белик добавила, что у Дома искусств будут в частности высажены мискантус, шалфей, котовник и вероникаструм. Также она предупредила, что в жизни может получиться не так как было в планах.

«Мы на Нижнем озере сделали показную полосочку из злаков. Сегодня этой полосочки нет. Почему? Потому что никто не обслуживает. Я говорила, я просила. Мы-то посадили и ушли, но мы очень переживаем за свою работу», — пожаловалась подрядчица.

После этого глава администрации города Елена Дятлова предложила заключить дополнительный договор на уход за растениями после высадки.

Что касается деревьев, то, по словам Белик, их также высадят осенью, но не перед главным входом в Дом искусств, а слева от него.

«Это будут сакуры и липы. У нас на конец октября-начало ноября заказан паром», — добавила она.

Напомним, что подрядчик должен получить за выполнение всех работ у Дома искусств 214 с половиной миллионов рублей и завершить их к 25 декабря 2023 года. Зимой он уже получил чуть более 64 миллионов рублей авансом.