Калининградцам разъяснили трудовые права мобилизованных

На период службы в вооружённых силах России за мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками сохраняется место работы, но действие трудового договора, а значит и обязанности сторон временно приостанавливаются. Особенности обеспечения трудовых прав военнослужащих разъясняет Отделение Социального фонда России по Калининградской области.



Пока сотрудник пребывает на службе, работодатель имеет право найти ему временного заместителя и заключить с ним срочный договор.

Расторгнуть договор с мобилизованным в одностороннем порядке работодатель не вправе. Исключение — ликвидация организации, закрытие ИП и завершение действия срочного трудового договора.

Действие договора возобновляется в день возвращения сотрудника на работу, о чем он должен сообщить руководству за 3 рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам.

Если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовые отношения с работодателем, то его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен в связи с утратой права на получение страхового обеспечения.