Калининградцам разъяснили трудовые права мобилизованных

Все новости по теме: Частичная мобилизация в России

На период службы в вооружённых силах России за мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками сохраняется место работы, но действие трудового договора, а значит и обязанности сторон временно приостанавливаются. Особенности обеспечения трудовых прав военнослужащих разъясняет Отделение Социального фонда России по Калининградской области.

Пока сотрудник пребывает на службе, работодатель имеет право найти ему временного заместителя и заключить с ним срочный договор.

Расторгнуть договор с мобилизованным в одностороннем порядке работодатель не вправе. Исключение — ликвидация организации, закрытие ИП и завершение действия срочного трудового договора.

Действие договора возобновляется в день возвращения сотрудника на работу, о чем он должен сообщить руководству за 3 рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например, для выплат по больничным листам.

Если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовые отношения с работодателем, то его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен в связи с утратой права на получение страхового обеспечения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter