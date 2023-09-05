В первом полугодии число умерших в регионе в 1,7 раза превысило число родившихся

В январе-июне 2023 года В Калининградской области число умерших в 1,7 раза превысило число родившихся. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2023 года.

В то же время естественная убыль населения снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 328 человек, а потери численности от естественной убыли компенсированы миграционным приростом.

По данным статистической службы, по состоянию на 1 июля 2023 года предварительная численность постоянного населения составила 1 032 401 человек и увеличилась с начала года на 58 человек.