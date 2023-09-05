«Денег пока нет»: власти сообщили, что происходит с элементами фонтана Дома искусств

«Денег пока нет»: власти сообщили, что происходит с элементами фонтана Дома искусств
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда рассказали, что происходит с элементами демонтированного фонтана, находившегося перед Домом искусств, и будут ли их использовать, как обещалось ранее. По словам первого заместителя главы администрации Игоря Шлыкова, чиновники не отказались их монтажа в холле здания.

«У нас есть эскизный проект ремонта холлов, начиная от входной группы и заканчивая третьим этажом, — пояснил Шлыков. — Те шары, которые были на городском фонтане возле Дома искусств, будут отреставрированы и выставлены в холле третьего этажа в виде декоративных элементов».

Шлыков пояснил, что «этот проект пока проходит осмечивание», и «денег на проектирование и строительно-монтажные работы в бюджете нет».

Сейчас декоративные элементы находятся на складе.

Напомним, что ранее Игорь Шлыков сообщал, что элементы фонтана будут размещены рядом с мозаичным панно.

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