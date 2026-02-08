Город и общественники планируют арт-объект из элементов фонтана Дома искусств

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Арт-объекту из многогранников, украшавших фонтан перед Домом искусств в Калининграде, не нашлось места в Доме искусств. Однако власти ведут переговоры с общественниками-реставраторами из группы «Наследие стен» по поводу будущего назначения этих элементов. Как сообщила журналистам в пятницу, 6 февраля, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, руководство Дома искусств не смогло приспособить демонтированные элементы советского фонтана из-за перепланировки, однако выбрасывать их не стало.

«Помните, мы даже обсуждали возможность сделать вот эту инсталляцию вдоль стены, которая за мной, — рассказала Дятлова. — Но когда мы уже подробно приступили к проектированию, возникла нужда сделать эвакуационный выход. Потому что иначе здание не соответствовало бы нормам и правилам».

Далее чиновница сообщила, что в начале февраля в мэрию поступило предложение от общественников из «Наследия стен» передать им элементы бывшего фонтана для реставрации и последующего использования в качестве арт-объекта.

«Мы сейчас рассматриваем такого рода возможность, — продолжила Дятлова. — Будем прорабатывать, потому что здесь мы уже точно не можем это инсталлировать. Но мы точно должны найти хорошее место».

Координатор «Наследия Стен» Евгений Мосиенко сообщил «Новому Калининграду», что действительно писал обращение в адрес мэрии. Он также отметил, что идею создания арт-объекта он предлагал властям еще два года назад.

В сентябре 2023 года первый заместитель главы администрации Игорь Шлыков сообщил, что демонтированные элементы фонтана планируется установить в холле Дома искусств, как только там закончится ремонт. Ранее Шлыков сообщал, что элементы фонтана будут размещены рядом с мозаичным панно.
