Число мигрантов в Калининградской области в первом полугодии снизилось на 16,2%

За январь-июнь 2023 года число мигрантов в Калининградской области уменьшилось на 6 880 человек, или на 16,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения снизился на 624 человека, или на 20,1%. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2023 года.

В то же время в январе-июне 2023 года в обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. В общей сложности прирост из стран СНГ составил 674 человека, а вот из стран дальнего зарубежья только 154.