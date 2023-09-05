Число мигрантов в Калининградской области в первом полугодии снизилось на 16,2%

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За январь-июнь 2023 года число мигрантов в Калининградской области уменьшилось на 6 880 человек, или на 16,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения снизился на 624 человека, или на 20,1%. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2023 года.

В то же время в январе-июне 2023 года в обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. В общей сложности прирост из стран СНГ составил 674 человека, а вот из стран дальнего зарубежья только 154.

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