Власти: муниципальные парковки в Калининграде будут стоить от 50 до 100 рублей в час

Для водителей легковых автомобилей муниципальные парковки в Калининграде будут стоить от 50 до 100 рублей в час. Об этом говорится в сообщении горадминистрации, опубликованном на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».



Власти разработали методику расчета стоимости платных парковок и вынесли ее на общественное обсуждение. Изначально плата не будет отличаться от стоимости коммерческих парковок. В течение квартала оператор должен будет наблюдать за пиковой заполняемостью муниципальной стоянки. В случае если заполняемость составит менее 40%, власти будут применять понижающие коэффициенты.

«Плата (для легковых машин) не может превышать 100 рублей — это предел, который установлен постановлением правительства области. Таким образом, цены могут варьироваться примерно от 50 до 100 руб./час в зависимости от популярности парковки. Автомобили массой свыше 3,5 т заплатят больше», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что менять тариф можно будет не чаще одного раза в полгода. «Тарифы разработают поминутными, утвердят льготы, полный их перечень опубликуют после утверждения, но известно, что аварийно-спасательные и экстренные службы, машины, задействованные в обеспечении охраны порядка и безопасности, некоторые категории инвалидов смогут парковаться бесплатно», — добавили в администрации. Первые 15 минут для всех автовладельцев планируют сделать бесплатными. На выезд со стоянки после оплаты будет отводиться 10 минут.