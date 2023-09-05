Власти: муниципальные парковки в Калининграде будут стоить от 50 до 100 рублей в час

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Для водителей легковых автомобилей муниципальные парковки в Калининграде будут стоить от 50 до 100 рублей в час. Об этом говорится в сообщении горадминистрации, опубликованном на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Власти разработали методику расчета стоимости платных парковок и вынесли ее на общественное обсуждение. Изначально плата не будет отличаться от стоимости коммерческих парковок. В течение квартала оператор должен будет наблюдать за пиковой заполняемостью муниципальной стоянки. В случае если заполняемость составит менее 40%, власти будут применять понижающие коэффициенты.

«Плата (для легковых машин) не может превышать 100 рублей — это предел, который установлен постановлением правительства области. Таким образом, цены могут варьироваться примерно от 50 до 100 руб./час в зависимости от популярности парковки. Автомобили массой свыше 3,5 т заплатят больше», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что менять тариф можно будет не чаще одного раза в полгода. «Тарифы разработают поминутными, утвердят льготы, полный их перечень опубликуют после утверждения, но известно, что аварийно-спасательные и экстренные службы, машины, задействованные в обеспечении охраны порядка и безопасности, некоторые категории инвалидов смогут парковаться бесплатно», — добавили в администрации. Первые 15 минут для всех автовладельцев планируют сделать бесплатными. На выезд со стоянки после оплаты будет отводиться 10 минут.

Ранее в мэрии заявляли, что за счет введения платных муниципальных парковок власти рассчитывают разгрузить центр города от машин и повысить скорость общественного транспорта. Пока решено организовать такие стоянки по четырем адресам — там, где сейчас располагаются бесплатные. Рядом с одной из платных площадок (за спорткомплексом ДКБФ) власти хотят дополнительно построить многоуровневый паркинг.

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