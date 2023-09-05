Для участников СВО собираются сделать бесплатными подготовительные курсы в вузах

Участников военной спецоперации и их детей предлагают бесплатно учить на подготовительных курсах при вузах. Соответствующий проект приказа разработало Минобрнауки России, сообщает РБК.



«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщили в Минобрнауки.

Возможность бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов планируют предоставить гражданам, у которых есть право поступить в вуз на бюджет в пределах отдельной квоты. Это мобилизованные, добровольцы, участвующие в спецоперации, а также их дети и другие категории военнослужащих.

Льготу также хотят распространить на детей медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, детей Героев России и детей граждан, награжденных тремя орденами Мужества.