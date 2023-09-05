Для морской линии «Калининград — Санкт-Петербург» приобрели еще один сухогруз

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Компания «Морская линия» приобрела для курсирования по маршруту Калининград — Санкт-Петербург универсальный сухогруз «Зеленоградск». Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского округа.

Сухогруз приобретен при господдержке по обеспечению бесперебойной доставки грузов в Калининградскую область. Он предназначен для перевозки генеральных, навалочных грузов и контейнеров.

Как пишет портал Rugrad со ссылкой на пресс-службу областного правительства, немецкое судно 1997 года постройки приобретено на льготный кредит в рамках «антисанкционной» программы поддержки бизнеса. Первоначальное его название при постройке на верфи в немецком Рендсбурге — Henny, с 2011 по 2017 — Sider Capri, до 2019 — Radiant. Последние четыре года оно носило имя Ozcoy, принадлежало турецкому оператору и ходило под флагом Панамы.

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