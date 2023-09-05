Для морской линии «Калининград — Санкт-Петербург» приобрели еще один сухогруз

Компания «Морская линия» приобрела для курсирования по маршруту Калининград — Санкт-Петербург универсальный сухогруз «Зеленоградск». Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского округа.



Сухогруз приобретен при господдержке по обеспечению бесперебойной доставки грузов в Калининградскую область. Он предназначен для перевозки генеральных, навалочных грузов и контейнеров.