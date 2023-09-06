Мэрия Калининграда заказала четыре станции для ремонта велосипедов

Мэрия Калининграда заказала четыре станции для ремонта велосипедов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство велодорожек

Мэрия Калининграда заказала четыре городские станции для ремонта велосипедов и намерена на них потратить 270 тысяч рублей. Информация о закупке у единственного поставщика появилась на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, станция должна представлять собой конструкцию с набором инструментов на тросиках. В набор входят:выжимка для цепи, инструмент для обслуживания каретки, ключ для спиц, ключи накидные, ключи под внутренний шестигранник для втулок, ключи разводные, ключи рожковые , кусачки для тросов, монтировки для покрышек, набор для ремонта камер, отвертки, съемник шатунов, трещотки.

В пресс-службе мэрии города пояснили, что закупка производится «в рамках туркода» (региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»), и вскоре появятся также закупки на поставку велопарковок и специальных урн для велосипедистов.

«Эта инфраструктура появится в районе острова Канта, — добавили в пресс-службе. — Сейчас проектируются набережные острова, и вскоре несколько видоизмениться улица Октябрьская — там также добавят велосипедную дорожку».

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