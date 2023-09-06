К новогодним праздникам Калининград приобретает 50 елей в кадках

К новогодним праздникам Калининград приобретает 50 елей в кадках
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Калининградские власти закупают для украшения центра города к новогодним праздникам 50 колючих елей сорта «Хупси» в кадках. Соответствующая закупка у единственного поставщика опубликована на портале Госзакупок.

На эти цели город намерен потратить 3 777 833,50 рублей. Отмечается, что поставка деревьев должна быть осуществлена до 1 декабря 2023 года.

Установить ели власти планируют на площади Победы, на набережных озер Летнего и Верхнего, у входа в зоопарк, на улице Баранова и в сквере у монумента «Мать-Россия».

«Cаженцы должны иметь хорошо сформированную, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямолинейный штамб, — говорится в техзадании. — Поставляемые растения должны быть здоровыми, свободными от сорняков, вредителей и болезней, а поверхность грунта — от мхов и лишайников».

Определен также годовой гарантийный срок на саженцы.

Напомним, что в прошлом году мэрия заказывала ели сорта «Fat Albert». После новогодних праздников их распределили по зеленым зонам города.

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