Июль в середине сентября: Калининградской области обещают жару до +29

В ближайшие дни в регион придет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Уже в конце текущей и в начале следующей недели в условиях выноса тропической воздушной массы на периферии антициклона (Омега-блок) и активного солнечного прогрева дневные температуры воздуха на юге Европы поднимутся до +33...+36°С, а в нашем регионе до +26...+29°С (не исключено и выше), что более чем на 10-13 градусов выше климатической нормы», — уточняется в сообщении.

Отметим, что в ООН бьют тревогу в связи с тревожными изменениями климата. «Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис, — заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерреш. — Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата».