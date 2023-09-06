С крышей и без: мэрия Калининграда заказывает велопарковки почти на 4 млн рублей (фото)

Администрация заказала два вида велосипедных парковок на 3,87 млн рублей. Две соответствующие закупки у единственного поставщика появились на портале госзакупок. Судя по прикрепленным техзаданиям, в городе появятся оцинкованные и покрытые порошковой краской велопарковки, которые приобретают на сумму 1 140 000 рублей и такие же, но крытые велопарковки на сумму 2 730 000 рублей.

В пресс-службе мэрии уточнили, что город намерен закупить и новые скамьи, урны, велоурны и столбы навигации.