С крышей и без: мэрия Калининграда заказывает велопарковки почти на 4 млн рублей (фото)

С крышей и без: мэрия Калининграда заказывает велопарковки почти на 4 млн рублей (фото)
Фото из техзадания с портала Госзакупок
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Администрация заказала два вида велосипедных парковок на 3,87 млн рублей. Две соответствующие закупки у единственного поставщика появились на портале госзакупок. Судя по прикрепленным техзаданиям, в городе появятся оцинкованные и покрытые порошковой краской велопарковки, которые приобретают на сумму 1 140 000 рублей и такие же, но крытые велопарковки на сумму 2 730 000 рублей.

В пресс-службе мэрии уточнили, что город намерен закупить и новые скамьи, урны, велоурны и столбы навигации.

Город приобретает также и четыре станции для велоремонта, которые будут установлены в районе острова Канта.

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