Калининградец нанес тяжкую травму сыну из-за плохо сделанной домашней работы

Мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своему 12-летнему сыну из-за непослушания и плохо выполненной домашней работы, информация об инциденте появилась в телеграм-канале Калининградского областного суда.



По версии следствия, 3 мая 2023 года обвиняемый не менее 6 раз ударил ребенка кулаком, в результате чего несовершеннолетнему были нанесены существенные травмы, включая перелом плечевой кости.

Действия обвиняемого расцениваются как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, в настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.