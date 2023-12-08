Суд вынес приговор калининградцу, сильно избившему сына из-за плохо сделанной домашней работы

Калининградец, избивший сына из-за непослушания и плохо сделанной домашней работы, получил срок. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.



Инцидент произошёл 3 мая 2023 года в квартире на ул. Иванихиной. Суд установил, что отец нанёс сыну не менее шести ударов по туловищу, рукам и ногам, в результате чего мальчик получил серьёзные травмы, в том числе перелом плечевой кости. Подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном.

Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал тот факт, что преступление было совершено родителем в отношении своего ребёнка. Приговором Московского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.