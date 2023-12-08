Суд вынес приговор калининградцу, сильно избившему сына из-за плохо сделанной домашней работы

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

Калининградец, избивший сына из-за непослушания и плохо сделанной домашней работы, получил срок. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошёл 3 мая 2023 года в квартире на ул. Иванихиной. Суд установил, что отец нанёс сыну не менее шести ударов по туловищу, рукам и ногам, в результате чего мальчик получил серьёзные травмы, в том числе перелом плечевой кости. Подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном.

Суд квалифицировал его действия по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал тот факт, что преступление было совершено родителем в отношении своего ребёнка. Приговором Московского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter