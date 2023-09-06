В Зеленоградске собираются пустить электробусы в тестовом режиме. Об этом сообщает газета «Волна» со ссылкой на аппаратное совещание в администрации города



С этой инициативой в администрацию округа обратились сотрудники «Росатома». Они готовы предоставить в рамках пилотного проекта два новых электробуса, которые будут курсировать по муниципальным маршрутам. Также для них собираются построить зарядную станцию на стоянке для туристических автобусов на улице Железнодорожной.