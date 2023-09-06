В Зеленоградске собираются пустить электробусы в тестовом режиме. Об этом сообщает газета «Волна» со ссылкой на аппаратное совещание в администрации города
С этой инициативой в администрацию округа обратились сотрудники «Росатома». Они готовы предоставить в рамках пилотного проекта два новых электробуса, которые будут курсировать по муниципальным маршрутам. Также для них собираются построить зарядную станцию на стоянке для туристических автобусов на улице Железнодорожной.В 2021 году мэрия Калининграда отложила идею с закупкой электробусов на неопределенный срок. Причина в том, что в августе 2019 года в Калининград привезли тестовый электробус компании Volgabus, за время эксплуатации он несколько раз сходил с линии из-за поломок. При этом он стоит примерно втрое дороже обычного автобуса.