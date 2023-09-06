Росстат обозначил границу бедности в России во втором квартале 2023-го

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Во II квартале 2023 года граница бедности в России составила 14 184 руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистической службы, уровень бедности в РФ во II квартале 2023 года снизился до 10,8% с 12,1% во II квартале 2022 года: численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась до 15,7 млн человек с 17,6 млн человек.

В I квартале 2023 года 19,6 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 13,5% (против 14,3% в I квартале 2022 года).

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