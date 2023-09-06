Минфин хочет сделать «более прозрачной» процедуру выделения грантов на IT-разработки

Минцифры РФ планирует изменить процедуру выделения грантов на ИТ-разработки, сделав ее более прозрачной и конкурентной. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев, пишет «Интерфакс».

«Мы нашли возможность сделать ее более совершенной, (сделать) больше объем участия, меньше нагрузки, больше прозрачности, — сказал Шадаев. — <...> Сейчас мы разбираем процесс, раскладываем, понимаем, где есть какие не оптимальные этапы, шаги, где нам надо что сделать, чтобы это было еще более прозрачно, конкурентно, где исключить возможность какого-то влияния, условно, одного человека, одного эксперта на процедуры. Такой сложный процесс, то есть пересборка процесса выдачи грантов».

Шадаев уточнил, что срока, к которому планируется поменять процедуру предоставления грантов, не установлено, однако изменение процедуры потребует корректировки нормативно-правовой базы.

Как напоминает информагентство, министерство приостановило выделение новых грантов в июле после задержания экс-замглавы министерства Максима Паршина, курировавшего эту работу. До завершения аудита уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах Минцифры не будет возобновлять выделение новых.

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