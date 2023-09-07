«Нейтралка забита»: таможенники сообщают об очередях на границе с Литвой

В направлении Литовской Республики выезда ожидает 30 грузовиков, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего за прошедшие сутки оформили 183 грузовых и 402 легковых автомобиля, прибывших в Калининградскую область, а также 197 единиц грузового и 387 единиц легкового транспорта, направлявшихся в сопредельные республики.

По состоянию на 9.00 7 сентября на ТП МАПП Чернышевское за сутки было оформлено 134 большегруза на выезд из Российской Федерации и 139 — на въезд. Въезд в регион свободный.