«Нейтралка забита»: таможенники сообщают об очередях на границе с Литвой

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В направлении Литовской Республики выезда ожидает 30 грузовиков, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего за прошедшие сутки оформили 183 грузовых и 402 легковых автомобиля, прибывших в Калининградскую область, а также 197 единиц грузового и 387 единиц легкового транспорта, направлявшихся в сопредельные республики.

По состоянию на 9.00 7 сентября на ТП МАПП Чернышевское за сутки было оформлено 134 большегруза на выезд из Российской Федерации и 139 — на въезд. Въезд в регион свободный.

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