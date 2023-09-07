В Пионерском хотят создать охранную зону памятника архитектуры на территории воинской части

В Пионерском планируют создать охранную зону у исторического здания администрации порта Нойкурен. Проект приказа опубликован на сайте областного правительства.



Здание администрации порта Нойкурен находится по адресу: ул. Портовая, 1. Как отмечается в документе, это территория воинской части (там располагается погранслужба — прим. «Нового Калининграда»). Охранный статус территории накладывает ряд ограничений на ее использование. В частности, в непосредственной близости от объекта культурного наследия нельзя размещать телевизионные вышки и радиоантенны, строить объекты складского назначения, хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Как сообщает сайт Пруссия 39, административное здание порта Нойкурен было построено, предположительно, в 1903 году. У историков есть разночтения в отношении изначальной цели использования постройки: есть мнение, что в довоенный период оно не относилось к порту, а там располагалась администрация пляжа.