Заявок больше, чем денег: облвласти обещают выделить допсредства на жильё для детей-сирот

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В четверг, 7 сентября, на заседании правительства региона губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, на что планируется выделить дополнительные средства из областного бюджета в текущем году. Среди приоритетных направлений — обеспечение жильём детей-сирот.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что у нас большой очень спрос на жилищные сертификаты для детей-сирот, — отметил глава региона, — Я так понимаю, количество заявок превышает тот объём ассигнований, который у нас предусмотрен. Понятно, что это публичные обязательства, нам надо их выполнять. Туда деньги направим».

Кроме того, дополнительное средства планируют направить на региональный материнский капитал, софинансирование федеральных выплат на детей, а также жилищные сертификаты для учителей и медработников, добавил губернатор.

В мае сообщалось, что жильё ждут ещё более 1.5 тысяч детей-сирот.

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