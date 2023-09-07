83% россиян старше 12 лет использовали интернет хотя бы раз в месяц

В первом полугодии 2023 года 83% населения России старше 12 лет использовали интернет хотя бы раз в месяц, а в среднем в день — 81%. Об этом говорится в исследовании Mediascope.

В среднем россияне проводят в соцсетях около 60 минут в день. VK занимает лидирующую позицию и по среднемесячному охвату (71% населения страны старше 12 лет заходит хотя бы раз в месяц), и по среднесуточному (43% заходят хотя бы раз в день) за первое полугодие 2023 года. Средний пользователь проводит на платформе 43 минуты в день.



В июне 2023 года россияне старше 12 лет проводили в интернете в среднем 3 часа 56 минут в день (данные с учетом в том числе тех, кто вообще не пользуется интернетом). Выше всего этот показатель у молодежи в возрасте от 12 до 24 лет — около 6 часов. Также по данным исследования наблюдается рост времени в интернете по сравнению с прошлым годом. Он наиболее заметен в старших возрастных группах так как юная аудитория и раньше проводила в интернете около 6 часов.