Без гуляний и фейерверков: День города в Советске решили отметить «по-домашнему» из-за СВО

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Празднование Дня города в Советске решили провести «по-домашнему», поскольку во время СВО массовые гуляния в городе считают «неприемлемыми». Об этом на официальной странице муниципалитета «ВКонтакте» сообщил глава Советска Евгений Макаров.

«С 2022 года наша страна ведёт освободительную борьбу с нацизмом и направленной агрессией недружественных стран на вновь присоединившихся к России территориях.

В прошлом году, как все помнят, мы не отмечали день рождения муниципалитета в силу известных причин. По-прежнему считаю неприемлемыми массовые гулянья и фейерверки во время проведения специальной военной операции, в которой участвуют наши близкие, родные и знакомые.

Оставить без внимания это знаковое событие мы тоже не можем. Поэтому приняли решение в этом году по-домашнему отметить 77-летие родного города: для жителей и гостей с 8 по 10 сентября провести тематические мероприятия на закрытых площадках», — говорится в сообщении главы муниципалитета.

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