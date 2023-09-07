Оплачено 50%, выполнено — 12%: подрядчик стадиона в Пионерском отстаёт от графика

ООО «Проектно-строительная компания Луч», выигравшая тендер на строительство стадиона по улице Рензаева в Пионерском, отстаёт от графика. Подрядчик получил аванс в размере порядка 50% стоимости проекта, а работ выполнил всего около 12%. На это обратил внимание коллег губернатор Антон Алиханов на заседании правительства региона в четверг, 7 сентября.



«Собственных оборотных средств у них, как оказалось, в недостаточном количестве, — прокомментировал ситуацию с подрядчиком министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, — поэтому организовать площадку нормально они сначала не смогли. После организации площадки на этом участке ещё были сети „ОКОС“ и „Янтарьэнерго“, поэтому пришлось, грубо говоря, из поля выносить всё для того, чтобы там организовать спортивный комплекс».

На данный момент ожидается поставка недостающих строительных материалов. Каждый платёж будет отслеживаться вплоть до доведения его до поставщика, пообещал Сергей Черномаз.

Согласно проектной документации, общая площадь здания трибуны стадиона на 500 мест составит 707,5 кв. м. Также подрядчику предстоит построить футбольное поле размером 100×64 метра, круговую и прямую беговые дорожки длиной 400 и 125 метров соответственно, площадки для тренажёров и прыжков в длину.

Стоимость контракта составляет более 249 млн рублей. Как сообщали в администрации Пионерского, на стадионе планируется принимать соревнования регионального и федерального уровней.