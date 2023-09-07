Снова перенос сроков: Алиханов пообещал открыть онкоцентр для пациентов весной

Губернатор Антон Алиханов объявил об окончании в регионе «больших строек», связанных с медициной, а также о новом переносе открытия онкоцентра для пациентов. Такое заявление он сделал во время рабочего выезда в четверг, 7 сентября, имея в виду также завершение строительных работ в поликлинике на улице Согласия.



«Заканчивается уже приемка помещений онкоцентра, — заявил Алиханов. — Пусконаладочные работы у нас в начале октября. Думаю, вас тоже пригласим посмотреть. И врачей, собственно, пригласим принимать постепенно все эти помещения».

После вопроса об открытии онкоцентра для пациентов Алиханов пояснил, что учреждение требует лицензирования.

«Это зависит от проверяющих всяких и лицензирующих структур. Обычно это занимает два-три месяца с учетом того, что там сложное оборудование радиологического формата, но, думаю, весной он уже точно будет принимать пациентов. Точнее сказать сложно», — добавил он.

Напомним, что в конце июля Антон Алиханов сообщал, что прием пациентов будет осуществляться в этом году. В начале года региональные власти сообщали, что окончательный ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец августа.