Бизнес-омбудсмен региона: таможня советует предпринимателям не пользоваться почтой

В 2022 году основная масса жалоб предпринимателей на таможенную сферу была связана со сложностью процедуры идентификации товаров, заявила бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова на заседании регионального правительства 7 сентября.

«Это связано с тем, что предприниматели вынуждены переходить на морские перевозки, где отсутствует транзитная декларация. И мы помним, что до введения упрощенной идентификации морем и воздухом была достаточно сложная ситуация с идентификацией. Она остается сложной и сейчас во многих сферах», — пояснила Светлана Нижегородова.

В апреле 2023 года вступили в силу поправки к закону об Особой экономической зоне в Калининградской области, касающиеся таможенных операций в отношении товаров Евразийского экономического союза, которые пересылаются почтой. «[Они] отменили прежнюю возможность идентифицировать почтовые отправления Калининградской торгово-промышленной палатой. Соответственно, таможенные органы также не проводят идентификацию содержимого почтовых отправлений, — рассказала бизнес-омбудсмен. — Мы обратились в Федеральную таможенную службу. ФТС ответила, что предпринимателям лучше не пользоваться почтой, лучше выбирать другие способы перевозок».

Она отметила, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей региона обратился с просьбой о восстановлении прежнего порядка отправлений почтой к правительству области. «Либо каким-то образом ускорить применение нового [порядка], поскольку сейчас предприниматели поставлены в достаточно сложное положение», — сказала Светлана Нижегородова.

По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, региональные власти «провели большую работу» по почтовым отправлениям. «Если есть какая-то ещё тема для разговора, ну давайте её проведём. Мне казалось, что мы урегулировали... Да, таможня перестраивалась, особенно первые несколько месяцев, что касается почтовых отправлений, но насколько я понимаю, все основные сервисы, не связанные с почтой, работают нормально, — заявил Антон Алиханов. — Если почте нужно еще как-то помочь — мы только рады. Если есть какие-то проблемы взаимодействия с таможней или что-то нужно опять нормативно урегулировать — давайте».

С 1 июля в Калининградской области формально начался эксперимент по экспресс-доставке товаров для личного пользования из региона в «большую» Россию. Для этого были внесены изменения в закон об Особой экономической зоне. Они позволяют юрлицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым отправлять товары из региона без прохождения процедуры идентификации в случае, если соблюдены ограничения по весу и стоимости. Эксперимент должен продлится до 30 июня 2025 года.

