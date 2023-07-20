«Нужны ли трусы „Неделька“?»: что известно об эксперименте по экспресс-доставке товаров из региона

В Калининградской области с 1 июля формально начался эксперимент по экспресс-доставке товаров для личного пользования из региона в «большую» Россию. Для этого были внесены изменения в закон об Особой экономической зоне. Они позволяют юрлицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым отправлять товары из региона без прохождения процедуры идентификации в случае, если соблюдены ограничения по весу и стоимости. Проблемы, связанные с запуском эксперимента, обсудили в среду, 19 июля, на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.



Председатель КТПП Феликс Лапин сообщил, что федеральное правительство до сих пор не приняло постановление, в котором было бы установлено, чем «калининградский» эксперимент отличается от имеющейся практики ввоза в Россию иностранных товаров по пассажирской таможенной декларации. Ожидается, что документ будет опубликован 20 июля. После утверждения этого постановления потребуется время на отбор компании-оператора.

«Слава Богу, мы провели с таможенными органами достаточно большую работу, посетили все СВХ (склады временного хранения, — прим. „Нового Калининграда“), посмотрели оснащенность наших таможенных терминалов. И, честно говоря, могу сказать, что все очень достойно выглядят. Все в принципе может заработать. Вопрос теперь, когда по эксперименту будет принято решение о назначении одного или нескольких операторов и как это все заработает», — проинформировал Лапин.

Экспресс-отправку товаров для личного пользования будет контролировать таможня. Логистическая функция возложена на «Почту России». Вес груза не должен превышать более 30 килограммов. Его стоимость до 1 октября 2023 года не должна превышать 1000 евро, после этой даты — 200 евро. При этом в КТПП обратили внимание, что в случае если таможенники будут вводить иные ограничения для таких грузов, их тоже необходимо прописать в соответствующем постановлении.

Глава регионального филиала «Почты России» Сергей Аронов высказал мнение, что эксперимент позволит «реальным продавцам», которые реализуют товары физлицам, уйти от процедуры оформления каждого товара отдельно. Вместе с тем таможня будет контролировать, чтобы не происходило отправки коммерческих партий «вымышленным физическим лицам», отметил он.





Феликс Лапин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Феликс Лапин заметил на это, что понятия «коммерческая партия» в законодательстве не существует. «В свое время очень у многих мужчин возникало сомнение, а нужны ли жене трусы „Неделька“. Я вполне серьезно. Понимаете, вот у кого какие потребности. Если мне понравилось семь рубашек, я хочу семь рубашек себе купить. Вот я заказал для себя. Ну хорошо, могу сказать, что у меня 49-й размер рубашки. Вряд ли я могу таких людей найти, кому он понадобится. А если нет? Вот разница есть? Пять рубашек, или семь рубашек, или три?» — поинтересовался глава КТПП.

Сергей Аронов предположил, что при отправке подобных грузов «проблем возникать не должно». «Феликс Феликсович, ну если вам нужно будет семь рубашек, то мы пропустим, не переживайте», — заверила начальник службы организации таможенного контроля областной таможни Татьяна Степанова. По ее словам, после утверждения постановления ведомство «оперативно проработает» документ, после чего обсудит его с предпринимателями. «Предлагаю собраться все-таки желающих участников эксперимента, обсудить какие-то проблемные вопросы, которые у них будут возникать», — сказала Степанова, завершая обсуждение.

Госдума приняла законопроект об отправке товаров для личного пользования из Калининградской области в «большую» Россию в марте. Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. «После подписания закона президентом мы сможем организовать так называемый эксперимент по электронной торговле: когда на территории Калининградской области будут помещаться товары, которые для логистического прежде всего удобства аккумулируются логистическими и торговыми поставщиками для последующей реализации физическим лицам на территории всей Российской Федерации», — пояснял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина России Никита Золкин ранее говорил, что прибалтийские государства, создавая у себя бондовые склады, аккумулируют на них товары, которые физлица в Калининграде и на остальной территории России заказывают через интернет. Использование таких складов ускоряет доставку этих товаров, а новые поправки упрощают их оформление, «чтобы перетянуть эти прибалтийские бондовые склады в Калининградскую область».