Подрядчик, переделавший спортплощадку на Ремонтной за свой счет, не стал судиться с мэрией (фото)

Подрядчик, переделавший спортплощадку на Ремонтной за свой счет, не стал судиться с мэрией (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Подрядчик, построивший спортивную площадку за 22,39 млн рублей на улице Ремонтной (рядом с клубом «Вагонка»), не стал судиться с мэрией Калининграда из-за того, что его вынудили полностью переделать резиновое покрытие. Об этом журналистам в четверг, 7 сентября, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Вопросы решились, — заявила она. — Тут был неправильный уровень столов. Все сняли, заново сделали. Мы очень предвзято относимся к приемке выполненных работ. Они все переделали за свой счет».

Когда журналисты поинтересовались, не возмущался ли подрядчик из-за переделки покрытия, Дятлова ответила отрицательно.

«Мы очень тщательно принимаем работы, которые выполняются подрядчиками, — пояснила она. — Если они выполнены некачественно, все подрядчики переделывают это за свой счет. Если мы не правы, возможны обращения в суд. Мы готовы отстаивать свою позицию».

Дятлова добавила, что подрядчик в суд не обращался.

Напомним, что в начале августа этого года Елена Дятлова рассказывала журналистам, что высказала замечание по поводу ненормативной высоты теннисных столов.

Изначально строительство площадки на Ремонтной власти оценили в 28 345 729 рублей. Победителем торгов в декабре прошлого года стала компания «Глори Сервис Плюс», попросившая за свои услуги 22 393 126 рублей. Подрядчик должен был сдать объект еще в мае этого года, однако сроки переносились из-за поставки оборудования (его монтаж, по словам местных жителей, начался только в августе).

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