До +26 градусов: утром в пятницу на въезде в Светлогорск образовалась масштабная пробка (видео)

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Утром в пятницу движение на въезде в приморские города оказалось затруднено. Очевидец предоставил корреспонденту «Нового Калининграда» видео, из которого следует, что на въезде в Светлогорск собралась длинная вереница медленно едущих машин.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», аналогичная ситуация складывается на улицах Зеленоградска и Пионерского, также затор образовался по дороге на Куршскую косу.

Согласно информации сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», днем в пятницу ожидается до 26 градусов выше нуля, на юге области — до 27.

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