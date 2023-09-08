До +26 градусов: утром в пятницу на въезде в Светлогорск образовалась масштабная пробка (видео)

Утром в пятницу движение на въезде в приморские города оказалось затруднено. Очевидец предоставил корреспонденту «Нового Калининграда» видео, из которого следует, что на въезде в Светлогорск собралась длинная вереница медленно едущих машин.



По данным сервиса «Яндекс. Пробки», аналогичная ситуация складывается на улицах Зеленоградска и Пионерского, также затор образовался по дороге на Куршскую косу.