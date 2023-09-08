Пробки по 2-3 часа: в правительстве прокомментировали коллапс на трассе Светлый-Калининград (видео)

В правительстве Калининградской области прокомментировали непростую транспортную ситуацию, сложившуюся из-за ремонта подъездов к мосту в районе поселка Ижевское. Ранее в комментариях под публикациями губернатора Антона Алиханова жители Светлого и калининградцы, работающие на предприятиях «Кливер», «Содружество» и «За Родину», оставили десятки отзывов по поводу двухчасовых пробок.



«Сейчас на данном участке идут строительные работы — делают подъезды к мосту, включили в субботу реверсивное движение на этом участке, проблем до вчерашнего дня не фиксировалось, — пояснили „Новому Калининграду“ в пресс-службе правительства области. — Вчера образовалась пробка, на место выехали специалисты министерства инфраструктуры и сотрудники ГИБДД. На месте перестроили работу светофора, на сегодняшний день затруднения в движении фиксируются, но в гораздо меньшем объёме».

В пресс-службе добавили, что представители министерства развития инфраструктуры продолжают работать на месте «над оптимизацией режима проезда данного участка». «Напоминаем водителям, что есть объездной путь — по дороге Переславское-Круглово, — добавили в пресс-службе. — Просим с пониманием относиться к неудобствам, поскольку ремонт был необходим. Всего ремонтные работы на данном участке продлятся около 2 недель».

Кроме того, в пятницу днем на место выехал глава администрации муниципалитета Александр Блинов. Он подтвердил, что 7 сентября жители были вынуждены стоять в пробках по 2-3 часа.