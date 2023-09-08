В Калининграде хотят построить многоэтажные дома на границе парка Макса Ашманна

В Калининграде планируют построить многоэтажные дома на границе парка Макса Ашманна, информация об этом появилась на сайте госэкспертиз.



Предполагается, что жилые многоквартирные дома появятся на ул. Демьяна Бедного (кадастровый участок № 39:15:130818:106). Застройщиком выступает зеленоградская компания «Стройарт».

В 2019 году земельный участок с этим кадастровым номером находился в собственности Минобороны, согласно кадастровой карте, он предназначается для застройки многоквартирными домами. Земли, на которых предполагается строительство, не входят в охранную зону парка Макса Ашманна.

Ранее в парке Макса Ашманна были зарезервированы земли для строительства спорткомплекса.