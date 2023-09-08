В Черняховске планируют восстановить старинную фреску на жилом доме (фото)

В Черняховске во время капремонта жилого дома № 1 в переулке Суворова строители обнаружили фреску во входной арке. Как уточнил «Новому Калининграду» руководитель Фонда Олег Туркин, на данный момент запланирована консервация росписи.



«Хотим законсервировать специальным покрытием, а потом денег поднакопить для последующего восстановления», — пояснил Туркин.

Он также добавил, что сотрудники Фонда планируют в будущем обратиться к специалисту, восстанавливающему фреску с павлином в Советске. Эта работа на текущий момент также не закончена.

Напомним, что в марте этого года в Фонде капремонта сообщали о решении отреставрировать входную деревянную дверь с витражом. Этой работой занимался местный мастер Олег Суратов

Фото предоставлено Фондом капремонта Калининградской области