В Советске перешли к основной части восстановления исторической росписи с павлином. Она расположена в подъезде дома на Ломоносова, 7. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области в своём телеграм-канале.



Восстанавливать фреску начали в начале лета. «Первоначально специальным моющим средством удалены грязь и лёгкие загрязнения, которые не поддались сухой очистке. Далее — наступил этап взаимодействия с лаковыми пленками. Именно они, потускнев, затемнили живопись. Также были удалены элементы крепежа на люнете», — пишет фонд.

Также на этой неделе планируют снять лаковую пленку по всей поверхности, пропитать и инъектировать укрепляющий состав в местах утраты грунта и штукатурного слоя. Потом — заделать их аутентичной штукатуркой.

Специально для работы над росписью, на которой изображен павлин, Фонд капремонта пригласил реставратора из Санкт-Петербурга.

В 2014 году краевед из Советска Михаил Боев писал о плачевном состоянии фрески. Он сообщил, что с росписью обращаются «по-варварски». В частности, во время ремонта дома её не защитили от строительной пыли. По словам Боева, возраст фрески — свыше ста лет, он равен возрасту дома. «Возможно, автором фрески с павлином был ландшафтный художник и учитель рисования Генри (Генрих) Мутрей (Henry Muttray)», — отмечал краевед.

Как сообщает сайт «Пруссия39», фреска находится в четырехэтажном здании в стиле «Модерн» построенном в Тильзите в 1890-х годах. В 2015 году здание признали памятником муниципального значения.

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области