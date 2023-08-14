В Советске перешли к основной части восстановления исторической росписи с павлином

Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области


В Советске перешли к основной части восстановления исторической росписи с павлином. Она расположена в подъезде дома на Ломоносова, 7. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области в своём телеграм-канале.

Восстанавливать фреску начали в начале лета. «Первоначально специальным моющим средством удалены грязь и лёгкие загрязнения, которые не поддались сухой очистке. Далее — наступил этап взаимодействия с лаковыми пленками. Именно они, потускнев, затемнили живопись. Также были удалены элементы крепежа на люнете», — пишет фонд.

Также на этой неделе планируют снять лаковую пленку по всей поверхности, пропитать и инъектировать укрепляющий состав в местах утраты грунта и штукатурного слоя. Потом — заделать их аутентичной штукатуркой.

Специально для работы над росписью, на которой изображен павлин, Фонд капремонта пригласил реставратора из Санкт-Петербурга.

В 2014 году краевед из Советска Михаил Боев писал о плачевном состоянии фрески. Он сообщил, что с росписью обращаются «по-варварски». В частности, во время ремонта дома её не защитили от строительной пыли. По словам Боева, возраст фрески — свыше ста лет, он равен возрасту дома. «Возможно, автором фрески с павлином был ландшафтный художник и учитель рисования Генри (Генрих) Мутрей (Henry Muttray)», — отмечал краевед.

Как сообщает сайт «Пруссия39», фреска находится в четырехэтажном здании в стиле «Модерн» построенном в Тильзите в 1890-х годах. В 2015 году здание признали памятником муниципального значения.

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter