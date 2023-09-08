В Калининградской области рассчитывают внедрить альтернативу ПЭТ-КТ

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В Областной клинической больнице рассчитывают внедрить методику, альтернативную позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ-КТ). Об этом сообщил главврач медучреждения Константин Локтионов в разговоре с журналистами в четверг, 7 сентября. 

ПЭТ-КТ наиболее востребована в онкологии для диагностики и определения степени распространения злокачественных новообразований. В больнице ждут выпуска препарата российского производства, который подходит для подобных исследований. «Когда этот препарат появится в доступе — мы прогнозируем, что это будет 2024-й, 23-й год — использование его в ОФЭКТ-диагностике будет являться исследованием, аналогичным ПЭТ-КТ, которую выполняют сейчас только в крупных регионах — Москве, Питере и так далее. И наши жители в достаточно большом количестве вынуждены ездить за этой процедурой за пределы региона», — сказал Локтионов.

По словам губернатора Антона Алиханова, власти рассчитывают, что альтернатива ПЭТ-КТ появится в регионе в 2024 году. «Надеемся, что в следующем году большое количество пациентов, которым требовались подобного рода исследования, сможем обследовать здесь», — отметил глава региона.

В июле в Областной клинической больнице запустили систему ОФЭКТ-КТ. В аппарате совмещены два томографа, его используют по большей части для диагностики онкологических заболеваний. При этом томограф также может применяться для других исследований. Как сообщили в медучреждении, за счет нового аппарата очередь на «рутинные исследования», такие как сцинтиграфия костей скелета и щитовидной железы, сократилась вдвое.

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