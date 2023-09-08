«Пчёлки не пострадают»: региональный вице-премьер о развитии сельского интернета

39 посёлков Калининградской области с населением более 500 человек хотят обеспечить проводным интернетом до конца 2024 года. Средства на это уже запланированы в бюджете региона, рассказал вице-премьер, министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия в прямом эфире регионального ЦУР в пятницу, 8 сентября.



«Операторы связи сами не вывезут эту историю в части инвестиционной составляющей, — отметил Дараселия, — По текущим ценам никому не выгодно туда проводить интернет, тратить на это огромные средства. Но мы понимаем, что это надо. Не всегда скорость мобильной связи может удовлетворить граждан, поэтому мы за счёт регионального бюджета будем субсидировать в этих населённых пунктах построение проводного интернета».

Проект, по словам вице-премьера, непростой, с охватом большой территории и сроком реализации — около 2 лет. В бюджете на него заложено порядка 124 млн рублей. Торги на предоставление субсидии облвласти планируют объявить до конца октября, чтобы в следующем году подрядчик начал проводить оптические линии связи. Провод планирую дотянуть до границ участка каждого дома.

Обсудили в эфире ЦУР и федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого в населённых пунктах, где живут от 100 до 500 человек, устанавливают вышки сотовой связи и проводят мобильный интернет. В этом году связью в регионе обеспечили 4 посёлка, в ближайшие месяцы к списку обещают добавить ещё 10. 17 населённых пунктов должны войти в пул станций сотовой связи в 2024 году.

В ответ на вопрос одного из подписчиков, интересовавшегося, «не пострадают ли от интернета в сёлах пчёлки», Дараселия ответил, что все вышки сотовой связи соответствуют требованиям безопасности.