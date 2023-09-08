На ремонт сгоревшего дома на Артиллерийской дополнительно выделили 40 млн рублей

На ремонт сгоревшего дома на Артиллерийской дополнительно выделили 40 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для ремонта сгоревшего многоквартирного дома на улице Артиллерийской дополнительно выделили 40 млн рублей. О том, что средства выделены из регионального бюджета, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Правительство Калининградской области выделило средства на работы, в ходе которых отремонтируют подвальные помещения, подъезды, фасад, лестничные клетки, коридоры — общедомовое имущество. Заказчиком выступает Фонд капитального ремонта», — пояснили в мэрии.

В горадминистрации добавили, что говорить о сроках завершения работ «сложно, так как это может зависеть от погодных условий и других факторов».

Напомним, что пожар в доме № 36-38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта этого года. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».

На ремонт в мае уже выделяли 47,8 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, отремонтировать крышу и внутридомовые сети.

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