Горвласти — о ремонте сгоревшего дома на Артиллерийской: «Мы подходим к концу»

Горвласти — о ремонте сгоревшего дома на Артиллерийской: «Мы подходим к концу»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожар в жилом доме на ул. Артиллерийской

Ремонт сгоревшего дома на улице Артиллерийской, из-за которого в марте прошлого года в Калининграде был введен режим ЧС, находится на завершающем этапе. Об этом «Новому Калининграду» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Я считаю, что там мы подходим уже к концу, — рассказала Дятлова. — Там ведутся ремонтные работы. Мы денежные средства перечислили Фонду капитального ремонта, который является заказчиком по ремонту крыши, подключению дома к коммуникациям и ремонту общедомового имущества».

Дятлова добавила, что городом также были выделены средства на ремонт муниципальных квартир.

«Планируем заслушать ситуацию по дому на комиссии по ЧС при администрации Калининграда, она пройдет 5 марта. Режим ЧС будет снят только тогда, когда дом будет подключен ко всем системам жизнеобеспечения», — заключила глава.

Пожар в доме № 36-38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта 2023 года. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».

На ремонт в мае того же года выделяли 47,8 млн рублей, в сентябре дополнительно выделили еще 40 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, отремонтировать крышу, подвальные помещения, подъезды, фасад, лестничные клетки, коридоры и сети.

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