В России рекордно подорожали апельсины

Все новости по теме: Экономика

Потребительские цены на апельсины в России в августе 2023 года увеличились на 21% за месяц, Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

«Это максимальный прирост относительно предыдущего месяца среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом (включая непродовольственные товары и услуги)», — пишет издание.

Второй месяц подряд апельсины дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. В июле к июню рост цен на эти цитрусовые составил 22,6%, что также превысило рост стоимости по любой другой позиции.

С 2002 года, с которого у Росстата в открытом доступе есть ценовая статистика, такого двухмесячного скачка средней стоимости апельсинов в стране еще не было. До этого сопоставимый рост цен на апельсины фиксировался в июле 2007 года (21,3%), но в течение лишь одного месяца, следует из данных Росстата, проанализированных РБК. Как правило, сезонно повышенные темпы роста цен на этот фрукт приходятся на промежуток с августа по октябрь, но и в осенний период таких показателей, как этим летом, не фиксировалось.

Причем, по итогам августа 2023 года апельсины подорожали на 71% к тому же месяцу прошлого года. До этого рекордный годовой прирост цен на апельсины по итогам августа был зафиксирован в 2015 году (56,3%), также высокий показатель наблюдался в августе 2020 года (47,1%). РБК направил запрос в Минсельхоз.

В 69 регионах апельсины подорожали на 0,5–30%, а еще в 13 — на 30–74%, и только в трех регионах цены на апельсины снизились (на 0,2–18,8%).

Как следует из данных Росстата, в России в целом потребительская инфляция в августе составила 0,28% по сравнению с июлем (после 0,63% в июле—июне), а в годовом выражении — 5,15%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter