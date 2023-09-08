Лидера группы «Порнофильмы» признали иноагентом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Реестр иноагентов обновился в пятницу, 8 сентября.



По мнению ведомства, Котляров «выступал в поддержку Украины», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», создавал материалы иноагентов, а также поддерживал тех, кто ведет террористическую деятельность на территории России и распространял фейки о решениях органов власти страны.

Также иностранным агентом признали социолога Николая Митрохина — он, по мнению ведомства, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступал против специальной военной операции на Украине и высказывался в поддержку Вооруженных Сил Украины. В список иноагентов попал и журналист, литературный критик, автор блога в ЖЖ «Записки мизантропа» Андрей Мальгин. Также в реестр включены Н. В. Пелевин, О. В. Подольская, М. Ш. Шакиров.



