«Добро пожаловать в Польшу»: проблема роуминга на приграничной территории остаётся актуальной

Проблема роуминга и связанных с ним расходов в приграничных районах Калининградской области остаётся актуальной, быстрого решения для неё нет. Причина — в нестабильной мобильной связи. Об этом говорил региональный вице-премьер, министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия в прямом эфире ЦУР в ответ на вопрос, заданный в соцсетях.



«У нас есть такое негласное название проекта „Граница“. Мы вышли с инициативой к федеральному Минцифры, чтобы в приграничных муниципалитетах появилась стабильная мобильная связь. Проект недешёвый с учётом того, что там много леса», — отметил Дараселия.

В настоящее время сотрудники регионального министерства цифровых технологий и связи решают, где можно провести оптоволокно.

«Планируем, что до конца года у нас перечень этих объектов появится, и в следующем году начнутся стройки, — добавил министр, — По поводу роуминга пока, наверное, эта ситуация останется, но будем стремиться к тому, чтобы у нас там стабильная мобильная связь появилась».